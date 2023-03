Depuis la version 22h2 de Windows 11, Microsoft OBLIGE les utilisateurs à créer un compte Microsoft lors de l’installation de Windows 11 en exigeant une connexion Internet pour terminer la première configuration(out-of-box experience (OOBE)) pour les éditions Famille et Pro mais il existe un moyen simple de contourner cette exigence.

Comme Microsoft souhaite que les utilisateurs connectent leurs ordinateurs avec un compte Microsoft, la société apporte des modifications à la configuration initiale de Windows 11 pour rendre presque impossible la poursuite de la configuration d’un nouveau périphérique ou d’une installation propre sans connexion Internet.

Si l’installation détecte que le périphérique n’a pas de connexion réseau, vous atterrirez sur la page d’accueil de Windows 11. “Oups, vous avez perdu la connexion internet”. Si vous cliquez sur le bouton “Retenter” vous obtiendrez une invitation à vous connecter à l’Internet. Si vous démarrez l’installation avec une média Ethernet ou Wi-Fi déconnecté, pour aurez également l’obligation de le connecter pour pouvoir continuer l’installation.

Vous pouviez facilement ignorer cette exigence dans les précédentes versions et continuer hors ligne avec un compte local, mais cela n’est désormais plus possible sur Windows 11 22H2 et plus. Cependant, pour ceux qui ne disposent pas d’une connexion Internet au moment de l’installation ou qui souhaitent une expérience hors ligne plus traditionnelle et éviter la création d’un compte Microsoft, il existe une solution de contournement pour contourner cette exigence et finir de configurer l’expérience “de sortie de boîte” sans connexion Internet, que vous configuriez Windows 11 Pro ou Windows 11 Famille.

Dans ce guide, vous apprendrez la solution de contournement pour continuer à configurer Windows 11 22H2 et ultérieur sans connexion Internet. Ces instructions vous guideront à travers les étapes d’une installation propre, mais la solution de contournement fonctionnera également lors de la configuration de Windows 11 avec n’importe quelle méthode nécessitant de terminer l’expérience de sortie de boîte.

Important : Ce processus va tout supprimer sur votre appareil. Il est recommandé de faire une sauvegarde complète de votre ordinateur avant de procéder. Vous avez été prévenu.

Installer Windows 11 sans connexion Internet

Pour installer Windows 11 (version 22H2 ou 21H2) sans connexion Internet, procédez comme suit :

Démarrez le PC avec une Clé USB Windows 11. Appuyez sur n’importe quelle touche pour continuer. Cliquez sur le bouton Suivant. Cliquez sur le bouton Installer maintenant.

Cliquez sur le bouton Je n’ai pas de clé de produit (Product Key) si vous effectuez une réinstallation ou pour tester Windows 11. Si Windows 11 était déjà activé avant votre installation, la réactivation se ferait automatiquement. Sélectionnez l’édition de “Windows 11” que votre clé de licence active (si applicable). Vérifiez le J’accepte les termes de la licence option. Cliquez sur le bouton Suivant bouton. Sélectionnez l’option Personnalisé : Installer uniquement Windows (avancé). Sélectionnez la partition du disque dur sur lequel vous souhaitez installer Windows 11 21H2.



Avertissement : La suppression d’une partition supprime également toutes les données présentes sur le disque. En outre, il n’est pas nécessaire de supprimer les partitions d’un disque dur secondaire. Cliquez sur le bouton Suivant. Sélectionnez le réglage de votre région après l’installation sur la première page de l’ expérience sortie de la boîte(OOBE).

Cliquez sur le bouton Oui. Sélectionnez votre configuration de clavier. Cliquez sur le bouton Oui. Cliquez sur le bouton ignorer si vous n’avez pas besoin de configurer une deuxième dispositions de clavier. Sur l’écran “Oups, vous avez perdu la connexion internet” ou “Il est temps de vous connecter à un réseau”, afficher l’invite de commande en appuyant sur le raccourci clavier Maj + F10 Dans l’invite de commande, tapez la commande OOBE\BYPASSNRO pour contourner les exigences du réseau sur Windows 11 et appuyez sur Entrer.

L’ordinateur va redémarrer automatiquement, et l’expérience out-of-box (OOBE) va recommencer.



Note rapide : Vous devrez sélectionner à nouveau la région et les paramètres du clavier pour accéder à la page de connexion réseau.

Cliquez sur l’option “Je n’ai pas Internet”.

Cliquez sur l’option “Continuer avec l’installation limitée”.

Indiquez le nom du compte local par défaut de votre session Windows 11.

Cliquez sur le bouton Suivant. Créez un mot de passe pour le compte (facultatif, vous pouvez également appuyer directement sur Suivant). Cliquez sur le bouton Suivant. Confirmez le mot de passe du compte (si renseigné précédemment). Cliquez sur le bouton Suivant. Sélectionnez et répondez aux trois questions de sécurité pour récupérer le compte. Cliquez sur le bouton Suivant. Choisissez vos paramètres de confidentialité.

Cliquez sur le bouton Accepter.

Une fois que vous aurez terminé toutes les étapes, Windows 11 (version 22H2 ) continuera de s’installer sur l’ordinateur.